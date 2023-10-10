У бойцов ВСУ могут забрать часть денежного обеспечения: почему это произойдет

Это будет касаться большинства бойцов

Украинские бойцы за свою работу получают месячное денежное довольствие, состоящее из многих видов выплат. В некоторых условиях у военных могут забрать часть денег.

В случае, если вернувшиеся на фронт бойцы потеряли работоспособность из-за воинской обязанности и их перевели на другие, легкие для них должности, то на новом месте они будут получать меньшие зарплаты, как сообщает юрист Владимир Романчук для "Зеркало недели".

Из-за большого количества бойцов, которые по состоянию здоровья не могут исполнять обязанности по своей первичной военно-учетной специальности, а также ограниченное количество штатных должностей в тыловых подразделениях, есть вероятность, что их могут отнести в распоряжение тех или иных воинских частей.

Как только бойцов переведут на новые должности, они будут иметь особый порядок прохождения службы и меньшую сумму месячной зарплаты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что неработающие бойцы могут рассчитывать на выплаты.