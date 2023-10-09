Неработающие бойцы могут получать денежное обеспечение: кто именно и при каких условиях

Есть условия, из-за которых деньги точно не будут поступать

Военные в Украине имеют месячное денежное обеспечение. Даже у попавших в плен бойцов есть право на начисление денег. Эти средства будут идти родным.

Эти выплаты будут начисляться лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины или захваченных заложниками, а также пропавших без вести, как говорится в проекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усилению социального защиты военнослужащих, полицейских и других лиц".

Семьям этих граждан ежемесячно выплачивается денежное обеспечение в порядке и размерах, установленных правительством.

Но за лицами рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, добровольно сдавшихся в плен или самовольно покинувших места службы, не будет сохраняться выплата.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бойцы Национальной гвардии Украины могут получить от 100 до 2 тысяч гривен.