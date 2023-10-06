От 100 до 2 тысяч гривен: какие выплаты могут получить военные Нацгвардии

Есть разные условия, чтобы бойцам осуществили начисление

Военным в Украине за свою работу осуществляют выплату месячного денежного обеспечения. Если военные, служащие в НГУ и выполняют специальные задачи, то могут ждать не только выплату "боевых".

Как говорится в приказах №729 МВД Украины, как и другие служащие в ВСУ военнослужащие, члены НГУ могут рассчитывать на выплаты от 2350 до 100 000 грн в зависимости от места службы.

Кто может получать 30, 50 и 100 гривен

Военнослужащие, принимающие непосредственное участие в боевых действиях в районах их проведения, получают 100 тысяч.

Кто может получать 50 000 гривен

Военнослужащие, которые находятся на стационарном лечении в связи с ранением, а также в отпуске для лечения после тяжелого ранения по заключению ВЛК;

Захвачены в плен или заложники, а также интернированы в нейтральные государства или безвестно отсутствуют (в том числе если это произошло до введения военного положения);

Родственники погибших (умерли) в результате полученного после введения военного положения ранения.

Кто может получать 30 000 гривен

Эту сумму получают военнослужащие, выполняющие боевые или специальные задания в период проведения мер по обороне и отпору вооруженной агрессии.

Кто из военных будет ждать выплат от 2 350 до 30 тысяч гривен

От 15000 до 30000 грн получают военнослужащие на должностях руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях (центрах, подразделениях) с учетом уровня квалификации пропорционально времени обучения персонала;

По 20 100 грн получают военнослужащие, признанные ВИК ограниченно пригодными или непригодными к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев (в связи с ранением) после нахождения в распоряжении соответствующих командиров более 2 месяцев.

6 000 грн получают военнослужащие, проходящие срочную военную службу.

2350 грн выплачивают курсантам высших военных учебных заведений структуры НГУ, которые перед зачислением не служили.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военные при некоторых условиях могут ждать от 250 тысяч гривен.