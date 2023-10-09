Бійці, що не працюють, можуть отримувати грошове забезпечення: хто саме і за яких умов

Є умови, через які гроші точно не надходитимуть

Військові в Україні мають місячне грошове забезпечення. Навіть у тих бійців, що потрапили в полон, є право на нарахування грошей. Ці кошти йтимуть рідним.

Ці виплати будуть нараховуватись особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України або захоплених заручниками, а також зниклих безвісти, як мовиться в проєкті "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб".

Сім’ям цих громадян щомісячно виплачується грошове забезпечення у порядку та розмірах, встановлених урядом.

Але за особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які добровільно здалися в полон або самовільно залишили місця служби, не зберігатиметься виплата.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що бійці Національної гвардії України можуть отримати від 100 до 2 тисяч гривень.