Від 100 до 2 тисяч гривень: які виплати можуть отримати військові Нацгвардії
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Є різні умови, аби бійцям здійснили нарахування
Військовим в Україні за свою роботу здійснюють виплату місячного грошового забезпечення. Якщо військові, які служать в НГУ і виконують спеціальні завдання, то можуть чекати не тільки на виплату "бойових".
Як мовиться в наказах №729 МВС України, як і інші військовослужбовці, що служать у ЗСУ, члени НГУ можуть розраховувати на виплати від 2 350 до 100 000 грн залежно від місця служби.
Хто може отримувати 30, 50 та 100 гривень
- Військовослужбовці, які беруть безпосередню участь у бойових діях у районах їх проведення отримують 100 тисяч.
Хто може отримувати 50 000 гривень
- Військовослужбовці, які перебувають на стаціонарному лікуванні у зв'язку з пораненням, а також у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком ВЛК;
- Захоплені в полон або заручники, а також інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні (у тому числі якщо це сталося до введення військового стану);
- Родичі загиблих (померли) в результаті отриманого після введення військового стану поранення.
Хто може отримувати 30 000 гривень
Цю суму отримують військовослужбовці, які виконують бойові чи спеціальні завдання в період проведення заходів з оборони та відсічі збройної агресії.
Хто з військових чекатиме на виплати від 2 350 до 30 тисяч гривень
Від 15 000 до 30 000 грн отримують військовослужбовці на посадах керівного та інструкторсько-викладацького складу в навчальних військових частинах (центрах, підрозділах) з урахуванням рівня кваліфікації пропорційно часу навчання персоналу;
По 20 100 грн отримують військовослужбовці, визнані ВВК обмежено придатними або непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців (у зв'язку з пораненням) після перебування у розпорядженні відповідних командирів більше 2 місяців.
6 000 грн одержують військовослужбовці, які проходять строкову військову службу.
2 350 грн виплачують курсантам вищих військових навчальних закладів структури НГУ, які перед зарахуванням не служили.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що військові за деяких умов можуть чекати від 250 тисяч гривень.