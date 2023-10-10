У бійців ЗСУ можуть забрати частину грошового забезпечення: чому це станеться

Це стосуватиметься більшості бійців

Українські бійці за свою роботу отримують місячне грошове забезпечення, яке складається з багатьох видів виплат. За деяких умов у військових можуть забрати частину грошей.

У разі, якщо бійці, що повернулись на фронт втратили працездатність через військовий обов'язок і їх перевели на інші, легкі для них посади, то на новому місці вони отримуватимуть менші зарплати, як повідомляє юрист Володимир Романчук для "Дзеркало тижня".

Через велику кількість бійців, які за станом здоров’я не можуть виконувати обов’язки за своєю первинною військово-обліковою спеціальністю, а також обмежену кількість штатних посад у тилових підрозділах, є ймовірність, що їх можуть зарахувати в розпорядження тих чи інших військових частин.

Як тільки бійців переведуть на нові посади, то вони матимуть особливий порядок проходження служби та меншу суму місячної зарплати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що бійці, які не працюють, можуть розраховувати на виплати.