Деньги для раненых бойцов: какая сумма начисления и критерии выплаты

Есть некоторые нюансы, чтобы бойцу выплатили деньги

Военнослужащим, служащим в ВСУ, начисляют соответствующие месячные зарплаты. Они состоят из разных выплат и одной из таких являются "боевые". На такое начисление имеют право и раненые бойцы.

По словам заместителя начальника управления соцподдержки — начальника отдела денежного обеспечения и зарплаты полковника Олега Рогаля, есть определенные критерии, в случае соблюдения которых военнослужащим будут выплачивать дополнительную помощь на больничном.

Он объясняет, если военный получил ранение и перешел на больничный, но до этого ему насчитывалось 30 тысяч гривен, выплату на это время прекращают.

В случае, если боец получал дополнительное вознаграждение в 100 тыс. гривен, и после получил ранения на фронте, то выплаты будут полностью сохранены.

"За все время лечения военнослужащий, получивший ранение, контузию или травму, связанную с защитой Родины, он получит вознаграждение в размере 100 тысяч гривен. Также это вознаграждение сохраняется за время отпуска после лечения, если ранение было тяжелым. Степень тяжести ранения определяют военные врачебной комиссии", — объяснил Олег Рогаль.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что при некоторых условиях у военных могут забрать часть ежемесячных выплат.