Гроші для поранених бійців: яка сума нарахування та критерії для виплати

Є деякі нюанси, аби бійцю виплатили гроші

Військовослужбовцям, що служать в ЗСУ, нараховують відповідні місячні зарплати. Вони складаються з різних виплат і однією з таких є "бойові". На таке нарахування також мають право і ранені бійці.

За словами заступника начальника управління соцпідтримки — начальника відділу грошового забезпечення та зарплати полковника Олега Рогаля, є певні критерії, у разі дотримання яких, військовому будуть виплачувати додаткову допомогу на лікарняному.

Він пояснює, якщо військовий отримав поранення і перейшов на лікарняний, але до цього йому нараховувались 30 тисяч гривень, виплату на цей час припиняють.

У разі, якщо ж боєць отримував додаткову винагороду у 100 тис. гривень, і після отримав поранення на фронті, то виплати будуть повністю збережені.

"За весь час лікування військовослужбовець, який дістав поранення, контузію або травму, пов’язану із захистом Батьківщини, він отримає винагороду в розмірі 100 тисяч гривень. Також ця винагорода зберігається за час відпустки після лікування, якщо поранення було важким. Ступінь важкості поранення визначають військові лікарської комісії", — пояснив Олег Рогаль.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що за деяких умов у військових можуть забрати частину щомісячних виплат.