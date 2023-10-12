Військові можуть розраховувати майже на 188 тисяч гривень за двох умов: що потрібно зробити

Прожитковий мінімум виріс, тому сума цієї виплати виросла

Бійці, що отримали поранення, мають право на виплати "бойових" в розмірі 100 тисяч гривень. Їм також нарахують одноразову грошову виплату, розмір якої залежить від ступеня втрати працездатності.

Як сказав представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) Шевченківського району Києва Сергій Рунчев на брифінгу в Military Media Center, одноразова грошова допомога військовослужбовцям призначається і виплачується у двох випадках. Вона нараховується в межах від 400 до 70-кратного прожиткового мінімуму.

Випадки, коли боєць може отримати ОГД

у разі встановлення інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) під час виконання обов’язків військової служби;

у разі встановлення інвалідності, що настала внаслідок захворювання або нещасного випадку під час проходження військової служби.

У цих випадках розмір грошової допомоги, залежно від установленої групи інвалідності, становить:

від 250 до 400-кратного прожиткового мінімуму (у разі виконання військового; обов’язку);

від 70 до 120-кратного прожиткового мінімуму під час проходження військової служби.

Варто нагадати, що прожитковий мінімум станом на 1 січня року становить 2 684 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про, що за деяких умов у військових можуть забрати частину щомісячних виплат.