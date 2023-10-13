Стоит только подать рапорт: какие выплаты может получить военный во время отпуска

Сумма может быть разной

Военные к своим ежемесячным выплатам могут получить денежную помощь. Она будет начисляться с целью оздоровления и ее размер будет зависеть от месячного обеспечения бойца.

Эта помощь будет выплачиваться независимо от выхода в отпуск, как говорится на сайте "Турбота". Для ее получения необходимо предоставить рапорт на имя непосредственного командира

Денежная помощь для оздоровления – это выплата в размере месячного денежного обеспечения в соответствии с занимаемой военнослужащим должностью, выплачиваемой ежегодно, независимо от материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов.

Следует заметить, что он предоставляется в случае выбытия в ежегодный основной отпуск полной продолжительности или во вторую часть ежегодного основного отпуска (в том числе в разрешенных случаях за неиспользованный отпуск за прошлые годы) или без выбытия в отпуск на основании приказа командира воинской части.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что при некоторых условиях у военных могут забрать часть ежемесячных выплат.