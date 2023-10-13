Варто лише подати рапорт: які виплати може отримати військовий під час відпустки

Сума може бути різною

Військові до своїх щомісячних виплат можуть отримати грошову допомогу. Вона нараховуватиметься з метою оздоровлення та її розмір залежатиме від місячного забезпечення бійця.

Ця допомога виплачуватиметься незалежно від виходу у відпустку, як мовиться на сайті "Турбота". Для її отримання необхідно подати рапорт на ім’я безпосереднього командира

Грошова допомога для оздоровлення – це виплата в розмірі місячного грошового забезпечення відповідно до займаної військовослужбовцем посади, яка виплачується щороку, незалежно від матеріальної допомоги для розв'язання соціально-побутових питань.

Варто зауважити, що вона надається в разі вибуття в щорічну основну відпустку повної тривалості або в другу частину щорічної основної відпустки (зокрема в дозволених випадках за невикористану відпустку за минулі роки), або без вибуття у відпустку на підставі наказу командира військової частини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про, що за деяких умов у військових можуть забрати частину щомісячних виплат.