Місячна зарплата військових затримується: від чого це залежить та як вона нараховуються
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Юрист дав відповідь
Іноді бувають ситуації, коли місячне грошове забезпечення українських бійців, яке складається з багатьох виплат, держава може вчасно не нарахувати. Це може бути через 2 причини — відсутність коштів у бюджеті та неналежно сформовані запити на виплату зарплатні військовими частинами.
Як каже юрист Ростислав Кравець для Факти ICTV, гроші, які вони отримують в період дії воєнного стану, мають кілька позицій: щомісячне грошове забезпечення та додаткову винагороду у вигляді премій від 30 до 100 тис. грн.
Коли надходить зарплата військовому
Українські захисники отримують заробітну плату на банківські картки.
Виплати надходять в два етапи: з 5 по 15 число місяця — аванс, а з 25 числа до початку наступного місяця — основна сума грошового забезпечення. Все залежить від військових частин та роду військ.
"Все залежить від військових частин та роду військ. Я маю на увазі Національної гвардії та Міністерства оборони", – розповідає юрист Ростислав Кравець.
Через які причини виплати можуть вчасно не надходити
За словами юриста, затримка оплати може бути з декількох причин:
- відсутність коштів у бюджеті;
- неналежно сформовані запити на виплату зарплатні військовими частинами.
"Відразу в зарплатню включають безпосередньо додаткові виплати стосовно участі в бойових діях чи перебування в зоні бойових дій. Це також потребує певного часу на узгодження, тому можуть бути затримки й з цього приводу також", – додає юрист.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що військові за деяких умов можуть чекати від 250 тисяч гривень.