Місячна зарплата військових затримується: від чого це залежить та як вона нараховуються

Юрист дав відповідь

Іноді бувають ситуації, коли місячне грошове забезпечення українських бійців, яке складається з багатьох виплат, держава може вчасно не нарахувати. Це може бути через 2 причини — відсутність коштів у бюджеті та неналежно сформовані запити на виплату зарплатні військовими частинами.

Як каже юрист Ростислав Кравець для Факти ICTV, гроші, які вони отримують в період дії воєнного стану, мають кілька позицій: щомісячне грошове забезпечення та додаткову винагороду у вигляді премій від 30 до 100 тис. грн.

Коли надходить зарплата військовому

Українські захисники отримують заробітну плату на банківські картки.

Виплати надходять в два етапи: з 5 по 15 число місяця — аванс, а з 25 числа до початку наступного місяця — основна сума грошового забезпечення. Все залежить від військових частин та роду військ.

"Все залежить від військових частин та роду військ. Я маю на увазі Національної гвардії та Міністерства оборони", – розповідає юрист Ростислав Кравець.

Через які причини виплати можуть вчасно не надходити

За словами юриста, затримка оплати може бути з декількох причин:

відсутність коштів у бюджеті;

неналежно сформовані запити на виплату зарплатні військовими частинами.

"Відразу в зарплатню включають безпосередньо додаткові виплати стосовно участі в бойових діях чи перебування в зоні бойових дій. Це також потребує певного часу на узгодження, тому можуть бути затримки й з цього приводу також", – додає юрист.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що військові за деяких умов можуть чекати від 250 тисяч гривень.