Разова допомога у 190 тис. грн для бійців: за яких умов та кому нарахують виплати
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Є 8 категорій бійців
За різних умов бійці в Україні можуть отримати грошову допомогу. Одна з таких виплат передбачена для чернівецьких військових, що розраховуватимуть на 190 тисяч гривень.
Як повідомляє Чернівецька обласна рада на сторінці у Facebook, 8 військових та 5 родин військових отримають разову адресну допомогу на загальну суму 190 тис. грн. Заяви від них розглянули під час засідання постійної комісії з надання адресної матеріальної допомоги у рамках Регіональної програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС, Захисників і Захисниць та членів їх сімей.
Виплати за такою програмою передбачені:
- демобілізованим особам, які брали участь в АТО/ООС, заходах, необхідних для забезпечення оборони України та захисту безпеки населення й інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України;
- сім’ям загиблих/померлих захисників і захисниць України.
- членам сімей загиблих/померлих волонтерів;
- постраждалим учасникам Революції гідності та їхнім членам сімей;
- членам сімей особи, яка зникла безвісти за особливих обставин;
- військовим капеланам, які опинилися у складних життєвих обставинах і не в змозі самостійно їх подолати.
Ці кошти будуть виділятись з обласного бюджету.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на додаткову грошову винагороду розраховуватимуть 10 категорій військових.