Разова допомога у 190 тис. грн для бійців: за яких умов та кому нарахують виплати

Є 8 категорій бійців

За різних умов бійці в Україні можуть отримати грошову допомогу. Одна з таких виплат передбачена для чернівецьких військових, що розраховуватимуть на 190 тисяч гривень.

Як повідомляє Чернівецька обласна рада на сторінці у Facebook, 8 військових та 5 родин військових отримають разову адресну допомогу на загальну суму 190 тис. грн. Заяви від них розглянули під час засідання постійної комісії з надання адресної матеріальної допомоги у рамках Регіональної програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС, Захисників і Захисниць та членів їх сімей.

Виплати за такою програмою передбачені:

демобілізованим особам, які брали участь в АТО/ООС, заходах, необхідних для забезпечення оборони України та захисту безпеки населення й інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України;

сім’ям загиблих/померлих захисників і захисниць України.

членам сімей загиблих/померлих волонтерів;

постраждалим учасникам Революції гідності та їхнім членам сімей;

членам сімей особи, яка зникла безвісти за особливих обставин;

військовим капеланам, які опинилися у складних життєвих обставинах і не в змозі самостійно їх подолати.

Ці кошти будуть виділятись з обласного бюджету.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на додаткову грошову винагороду розраховуватимуть 10 категорій військових.