Рус

На додаткову винагороду розраховуватимуть 10 категорій військових: хто саме і які умови

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Український воїн
Український воїн. Фото Генштаб ЗСУ

Наведено список документів, які потрібні для виплати

Військовим за свою роботу, окрім заробітної плати, держава нарахує винагороди. Однією з таких є виплата бойових у розмірі 100 тисяч гривень.

Як повідомляють експерти із ГО Юридична сотня, додаткова грошова винагорода 100 тисяч гривень виплачується військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях або заходах з національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії.

Військові отримають гроші:

  • під час ведення бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, у тому числі зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до батальйону включно;
  • у районах ведення воєнних (бойових) дій з виявлення повітряних цілей противника;
  • польотів у районах ведення бойових дій, ведення повітряного бою;
  • у районах ведення бойових дій з вогневого ураження противника у складі підрозділу (засобу) ракетних військ і артилерії;
  • на території противника (у тому числі між позиціями військ противника та своїх, тимчасово окупованих (захоплених) противником територіях);
  • з вогневого ураження повітряних або морських цілей;
  • з виводу повітряних суден з-під удару противника з виконанням зльоту;
  • кораблями, катерами, суднами в морській, річковій акваторії (поза межами внутрішніх акваторій портів, пунктів базування, місць тимчасового базування);
  • у районах ведення бойових дій медичному персоналу медичних частин та підрозділів;
  • з відбиття збройного нападу (вогневого ураження противника) на об’єкти, що охороняються, звільнення їх від захоплення або насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою.

Окрім того, до документів мають додати довідки про:

  • бойові накази (розпорядження) командира частини (керівника органу військового управління), до якої відряджений військовослужбовець із зазначенням дати та реєстраційного номера;
  • журнал бойових дій (бойове донесення) підрозділу;
  • рапорт командира, якому підпорядковувалися військовослужбовці про безпосередню участь у бойових діях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи буде нараховуватись пенсія військовому, який був повторно мобілізований.

Теги:
#Виплати #Бойові #Виплати військовим