Якщо військового-пенсіонера повторно мобілізували: чи збережеться за ним виплата

Розмір кожної виплати буде індивідуальний

Якщо боєць, який має пенсію, буде повторно мобілізований, то за ним мають зберігатись пенсійні виплати.

Як мовиться у законі України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", виплати нараховуватимуться з моменту, коли військового мобілізували й до закінчення строку обов'язку, тобто до дня фактичного звільнення.

Згідно з законом, пенсіонерам з-поміж військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим законом у разі призову їх на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняття на військову службу за контрактом, у тому числі через укладення нового контракту на проходження військової служби, до Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення, виплата пенсій не припиняється.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, від чого залежить затримка місячних зарплат військових та як здійснюється її нарахування.