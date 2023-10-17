Если военного-пенсионера повторно мобилизовали: сохранится ли за ним выплата

Размер каждой выплаты будет индивидуален

Если боец, имеющий пенсию, будет повторно мобилизован, то за ним должны сохраняться пенсионные выплаты.

Как говорится в законе Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц", выплаты будут начисляться с момента, когда военного мобилизовали и до истечения срока долга, то есть до дня фактического увольнения.

Согласно закону, пенсионерам среди военнослужащих и лиц, получающих пенсию по этому закону в случае призыва их на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период или принятия на военную службу по контракту, в том числе через заключение нового контракта на прохождение военной службы, в Вооруженные силы Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, органов и подразделений гражданской защиты во время действия особого периода на срок до его окончания или до дня фактического увольнения, выплата пенсий не прекращается.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, от чего зависит задержка месячных зарплат военных и как производится ее начисление.