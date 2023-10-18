На дополнительное вознаграждение будут рассчитывать 10 категорий военных: кто именно и какие условия
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Приведен список документов, необходимых для выплаты
Военным за свою работу, кроме заработной платы, государство начислит вознаграждения. Одной из таких является выплата боевых в размере 100 тысяч гривен.
Как сообщают эксперты по ОО Юридическая сотня, дополнительное денежное вознаграждение 100 тысяч гривен выплачивается военным, принимающим непосредственное участие в боевых действиях или мероприятиях по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии.
Военные получат деньги:
- во время ведения боевых (специальных) действий на линии боевого столкновения с противником на глубину выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в том числе сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) в батальон включительно;
- в районах ведения военных (боевых) действий по выявлению воздушных целей противника;
- полетов в районах ведения боевых действий, ведения воздушного боя;
- в районах ведения боевых действий по огневому поражению противника в составе подразделения (средства) ракетных войск и артиллерии;
- на территории противника (в том числе между позициями войск противника и своих, временно оккупированных (захваченных) противником территориях);
- по огневому поражению воздушных или морских целей;
- по выводу воздушных судов из-под удара противника с выполнением взлета;
- кораблями, катерами, судами в морской, речной акватории (вне внутренних акваторий портов, пунктов базирования, мест временного базирования);
- в районах ведения боевых действий медицинскому персоналу медицинских частей и подразделений;
- по отражению вооруженного нападения (огневого поражения противника) на охраняемые объекты, освобождение их от захвата или насильственного завладения оружием, боевой и другой техникой.
Кроме того, к документам должны добавить справки:
- боевые приказы (распоряжения) командира части (руководителя органа военного управления), к которой откомандирован военнослужащий с указанием даты и регистрационного номера;
- журнальчик боевых действий (боевое донесение) подразделения;
- рапорт командира, которому подчинялись военнослужащие о непосредственном участии в боевых действиях.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, будет ли начисляться пенсия военному, который был повторно мобилизированный.