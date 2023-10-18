На дополнительное вознаграждение будут рассчитывать 10 категорий военных: кто именно и какие условия

Приведен список документов, необходимых для выплаты

Военным за свою работу, кроме заработной платы, государство начислит вознаграждения. Одной из таких является выплата боевых в размере 100 тысяч гривен.

Как сообщают эксперты по ОО Юридическая сотня, дополнительное денежное вознаграждение 100 тысяч гривен выплачивается военным, принимающим непосредственное участие в боевых действиях или мероприятиях по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии.

Военные получат деньги:

во время ведения боевых (специальных) действий на линии боевого столкновения с противником на глубину выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в том числе сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) в батальон включительно;

в районах ведения военных (боевых) действий по выявлению воздушных целей противника;

полетов в районах ведения боевых действий, ведения воздушного боя;

в районах ведения боевых действий по огневому поражению противника в составе подразделения (средства) ракетных войск и артиллерии;

на территории противника (в том числе между позициями войск противника и своих, временно оккупированных (захваченных) противником территориях);

по огневому поражению воздушных или морских целей;

по выводу воздушных судов из-под удара противника с выполнением взлета;

кораблями, катерами, судами в морской, речной акватории (вне внутренних акваторий портов, пунктов базирования, мест временного базирования);

в районах ведения боевых действий медицинскому персоналу медицинских частей и подразделений;

по отражению вооруженного нападения (огневого поражения противника) на охраняемые объекты, освобождение их от захвата или насильственного завладения оружием, боевой и другой техникой.

Кроме того, к документам должны добавить справки:

боевые приказы (распоряжения) командира части (руководителя органа военного управления), к которой откомандирован военнослужащий с указанием даты и регистрационного номера;

журнальчик боевых действий (боевое донесение) подразделения;

рапорт командира, которому подчинялись военнослужащие о непосредственном участии в боевых действиях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, будет ли начисляться пенсия военному, который был повторно мобилизированный.