Не лише фінансова допомога: на що зараз можуть розраховувати багатодітні родини в Україні

Озвучено умови, за яких виплати можуть скасувати

Багатодітні сім’ї в Україні можуть розраховувати на фінансову допомогу від держави. Крім того, їм належать пільги.

Про це розповіли на порталі "РБК-Україна". Допомога виплачується тільки на третю і кожну наступну дитину.

Так, багатодітним сім’ям належать виплати у розмірі 2 684 гривень. Виплачується допомога щомісяця доти, доки дитині не виповниться 6 років. Подати заяву на оформлення соцдопомоги можна у будь-який час, навіть якщо дитина вже не немовля. Для цього необхідно одному з батьків звернутися до ЦНАПу або органу соцзахисту.

Виплати нараховуватиме саме орган соцзахисту за місцем реєстрації чи проживання багатодітної родини. Але є певні умови, за яких сім’я може втратити підтримку держави:

батьки відмовилися від виховання дитини добровільно або їх позбавили батьківських прав;

гроші, призначені на дитину, використовуються недоцільно;

дитину утримують у неналежних умовах;

батьки влаштували дитину на повне державне утримання.

Якщо ж сім’я дотримується всіх умов, то крім виплат може розраховувати й на соціальні пільги. Так, багатодітні батьки мають право на 50% знижку на опалення, якщо вдома немає центрального опалення. Також передбачена 50% знижка на користування стаціонарним телефоном та така сама знижка на оплату послуг ЖКГ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що країна в Європі виплатить українським біженцям гроші для повернення додому. Влада країни озвучила головну умову.