В Украине исчезает гуманитарка для ВСУ: резонансные цифры озвучили таможенники

Товары должны были попасть в десятки воинских частей

Пока украинские защитники героически продолжают давать отпор российским оккупантам, некоторые пытаются нажиться на военных. Так, с начала года в Украине исчезла треть гуманитарной помощи для воинских частей.

Как сообщает Государственная таможенная служба Украины, за 9 месяцев 2023 года было проверено более 9 тыс. фактов перемещения гуманитарной помощи. Эти товары должны были поступить в адрес 200 воинских частей. Было установлено, что более 3 тыс. случаев не подтверждение поступления помощи в воинские части.

С целью пресечения выявленных нарушений таможенного законодательства и привлечения виновных к административной или уголовной ответственности таможенники направили 387 сообщений о противоправном деянии, содержащем признаки преступления, предусмотренного ст. ст. 190, 358, 201-2 Уголовного кодекса Украины. Также было составлено 320 протоколов о нарушении таможенных правил, где предметами правонарушений являются товары гуманитарной помощи.

Кроме того, Гостаможслужба совместно с Минобороны создала механизм контроля над поступлением в воинские части гуманитарных грузов. Он предоставляет возможность оперативного обмена информацией о подтверждении получения военными формированиями таких товаров и выявлении рисковых таможенных оформлений.

Также в ведомстве поблагодарили общественные организации, волонтеров и международных доноров, которые помогают Украине. В то же время там напомнили, что ввоз товаров коммерческого назначения под видом гуманитарной помощи является нарушением действующего законодательства и предусматривает наступление ответственности.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по данным Центра противодействия коррупции, из-за злоупотребления Министерства финансов, налоговой и таможенной служб Украина потеряла по меньшей мере $140 млн налоговых поступлений из-за продажи зерна из-за сомнительных компаний, в том числе фиктивных.