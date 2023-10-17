Выманил у матери погибшего бойца миллионы гривен: на Закарпатье поймали мошенника

Преступники создали фейковфй криптокошелек и с его помощью обокрали женщину

Полиция Закарпатья задержала одного из организаторов крупной мошеннической сети. Пойманный преступник вымогал у матери погибшего военнослужащего 7,5 млн грн.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Подробности появились на странице ведомства в Facebook.

В ведомстве сообщили, что полицейские провели спецоперацию по задержанию 35-летнего злоумышленника. Он вместе с сообщниками выманили у 49-летней переселенки из Донецкой области, матери погибшего военнослужащего, 7,5 млн. грн.

Правоохранители рассказали, что после того как потерпевшая получила денежную помощь в связи со смертью сына, ей стали звонить по телефону неизвестные. Они убеждали, что не стоит держать деньги в украинских банках. Аргументировали тем, что в ближайшее время они обанкротятся.

Украденные деньги

Аферисты порекомендовали женщине положить деньги на счет в финансовое учреждение за границей. Предложили свою помощь в этом. Женщина согласилась на предложение, и положила пять млн грн на криптокошелек, который создали преступники.

Через время она захотела снять часть денег со "счета". Но мошенники сообщили, что эти средства арестованы. Для того, чтобы их разблокировать, нужно перечислить им на счета еще определенную сумму денег.

Женщина поверила и перевела еще 2,5 млн грн. После этого связь с мошенниками оборвалась. Обманутая переселенка обратилась за помощью в полицию.

Оперативные мероприятия длились около полугода. Правоохранители отследили маршрут движения денежных средств. Это помогло полицейским выйти на основных фигурантов мошеннической схемы.

В полиции рассказали, что по делу проведено почти 50 обысков в разных регионах Украины. Один из организаторов мошеннического колл-центра помещен в изолятор временного содержания.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в Кропивницком накрыли масштабный колл-центр мошенников.