Выдавали себя за военных и угрожали забрать на фронт: на Прикарпатье задержали банду (фото)

Злоумышленники пытались обложить "данью" местных предпринимателей

В Ивано-Франковской области правоохранители нейтрализовали преступную группировку, которая пыталась держать в страхе жителей западных областей Украины. Банда действовала под контролем известного криминального авторитета, "смотрящего" за областью.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, участники группировки терроризировали жителей региона, требовали деньги и отбирали частное имущество. Для этого создавали искусственные конфликтные ситуации или коммерческие споры, а затем выставляли "счет" за мирное решение проблемы.

По данным СБУ, в случае отказа участники банды угрожали потерпевшим и их семьям насилием и физической расправой, а также конфискацией автомобилей и недвижимости. За один рэкетирский "налет" фигуранты могли "выбить" из человека от 10 до 500 тыс. в гривневом эквиваленте. Таким образом, злоумышленники пытались обложить "данью" местных предпринимателей и постепенно расширяли свое влияние на близлежащие регионы Украины.

В спецслужбе подчеркнули, что с началом полномасштабной войны бандиты начали выдавать себя за военных и правоохранителей, участвующих в боевых действиях. Они обещали жертвам, что заберут к себе "на ноль", где будут отбирать зарплату в счет уплаты долга. При этом, как установила СБУ, участники банды оформили справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Задержание участников банды

Задержание участников банды

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства 150 тысяч гривен у местного предпринимателя. Фигуранты неоднократно угрожали мужчине, что забьют молотками, будут бить трубами по голове, сломают ноги и сделают инвалидом, если он не заплатит им деньги.

Правоохранители задержали двух активных участников группировки при передаче им всей суммы от потерпевшего. При обысках в квартирах и автомобилях участников банды изъято огнестрельное оружие, кастеты и деньги, полученные преступным путем.

Удалено оружие

В настоящее время обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Они находятся под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

По имеющимся данным, деятельность банды приводила к обострению криминогенной обстановки и негативно влияла на общественно-политические настроения среди жителей Прикарпатья. Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Ивано-Франковской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, правоохранители задержали кума виктора медведчука Ивана Чубирко, занимавшегося рэкетом на Закарпатье. Он руководил бандой, которая выбивала деньги из местных жителей.