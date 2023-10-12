СБУ раскрыла двух помощниц Азарова: одна из них киевская чиновница

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения

Бывшему премьер-министру Украины, а также двум его приспешницам сообщено о подозрении. Одна из фигуранток является чиновником столичной районной государственной администрации.

Об этом в четверг, 12 октября, сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины. Отметим, что речь, вероятно, идет о бывшем премьер-министре Украины времен Януковича Николае Азарове. Хотя в ведомстве не называли его имя, однако фотография говорит сама за себя.

Коллаж

"По данным следствия, бывший премьер-министр Украины, находясь на территории государства-агрессора, создал Телеграмм-канал. Там размещаются публикации пропагандистского характера с нарративами кремля, которые формируют в обществе антиукраинские настроения", — говорится в сообщении.

Было установлено, что администрированием этого ТГ-канала занимались две помощницы экс-премьер-министра. Одна из них является действующим госслужащим и занимает должность организационного отдела в столичной райгосадминистрации. Вторая является бывшей сотрудницей этой же РГА. В настоящее время она находится на территории рф.

Так, сообщницы координировали информационную пропагандистскую деятельность экс-премьер-министра в Telegram, а также в запрещенной на территории Украины социальной сети. Также они занимались организацией его интервью и комментариев для различных российских СМИ.

"Поддерживая активные связи с экс-премьер-министром и его окружением, женщины способствовали проведению информационно-подрывной деятельности, которая координируется представителями российских спецслужб и направлена на дискредитацию действующей власти на международной арене", — сказали в Офисе генпрокурора.

Даже после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов женщины не перестали помогать стране-агрессору. При этом проведенные судебные психолого-лингвистические экспертизы опубликованных материалов подтверждают факт противоправной деятельности.

Бывшему премьер-министру и одной из его приспешнице сообщили о подозрении заочно, поскольку они скрываются на территории россии, а действующей чиновнице сообщено о подозрении лично в Киеве. Теперь решается вопрос об избрании меры пресечения.

Детали от СБУ

В пресс-службе СБУ сообщили, что действующая чиновница дистанционно договаривалась с представителями российских и белорусских информационных ресурсов о времени и тематике участия Николая Азарова в прямых эфирах. При этом, она осуществляла коммуникацию с предателей и пропагандистами не только из дома, но также и из рабочего кабинета.

Правоохранители установили, чо разоблаченная чиновница из Киева является руководителем одного из подразделений Фонда гуманитарной поддержки, созданного Азаровым для финансирования антиукраинского Комитета спасения Украины. Она регулярно получала оплату за свои услуги именно через эти учреждения.

В ходе проведения обысков у нее нашли компьютерную технику и мобильный телефон, которые она использовала для переписок с Азаровым, второй его помощницей и пропагандистами.

Отмечается, что на основании собранных доказательств Азарову сообщили о подозрении сразу по четырем статьям:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 28 и ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Его помощницам тем временем сообщено подозрение по трем статьям:

ч. 2 ст. 28 и ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о мере пресечения для задержанной чиновницы в виде содержания под стражей.

Для справки: Николай Азаров был премьер-министром Украины с 2010 по 2014 год. В ходе Евромайдана он заявил, что участники происшествия в Киеве террористы и преступники. В январе 2014 года он подал в отставку и сбежал в Австрию. Летом того же года вместе с семьей Азаров переехал жить в россию. Он находится в розыске СБУ с июня 2014 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что СБУ нашла новые доказательства преступлений пропагандистки Дианы Панченко. На этом основании ей было сообщено о подозрении.