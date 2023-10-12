СБУ розкрила двох помічниць Азарова: одна з них київська чиновниця

В даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу

Колишньому прем’єр-міністру України, а також двом його поплічницям повідомлено про підозру. Одна із фігуранток є чиновником столичної районної державної адміністрації.

Про це у четвер, 12 жовтня, повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора України. Зазначимо, що йдеться, ймовірно, про колишнього прем’єр-міністра України часів Януковича Миколу Азарова. Хоча у відомстві не називали його ім’я, проте фотографія говорить сама за себе.

Колаж

"За даними слідства, колишній прем’єр-міністр України, перебуваючи на території держави-агресора, створив Телеграм-канал. Там розміщуються публікації пропагандистського характеру з наративами кремля, які формують у суспільстві антиукраїнські настрої", — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що адмініструванням цього ТГ-каналу займалися дві помічниці експрем'єр-міністра. Одна з них є чинним держслужбовцем і обіймає посаду організаційного відділу у столичній райдержадміністрації. Друга є колишньою співробітницею цієї ж РДА. Зараз вона знаходиться на території росії.

Так, спільниці координували інформаційну пропагандистську діяльність експрем'єр-міністра у Telegram, а також у забороненій на території України соціальній мережі. Також вони займалися організацією його інтерв’ю та коментарів для різних російських ЗМІ.

"Підтримуючи активні зв’язки з експрем'єр-міністром та його оточенням, жінки сприяли проведенню інформаційно-підривної діяльності, яка координується представниками російських спецслужб та спрямована на дискредитацію чинної влади на міжнародній арені", — сказали в Офісі генпрокурора.

Навіть після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів жінки не припинили допомагати країні-агресору. Проведені судові психолого-лінгвістичні експертизи опублікованих матеріалів підтверджують факт протиправної діяльності.

Колишньому прем’єр-міністру та одній із його поплічників повідомили про підозру заочно, оскільки вони ховаються на території росії, а чинній чиновниці повідомлено про підозру особисто у Києві. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Деталі від СБУ

У пресслужбі СБУ повідомили, що чинна чиновниця дистанційно домовлялася з представниками російських та білоруських інформаційних ресурсів про час та тематику участі Миколи Азарова у прямих ефірах. При цьому вона здійснювала комунікацію зі зрадниками та пропагандистами не лише з дому, а й із робочого кабінету.

Правоохоронці встановили, що викрита чиновниця з Києва є керівником одного з підрозділів Фонду гуманітарної підтримки, створеного Азаровим для фінансування антиукраїнського Комітету порятунку України. Вона регулярно отримувала оплату за послуги саме через ці установи.

У ході проведення обшуків у неї знайшли комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які вона використовувала для листування з Азаровим, другою його помічницею та пропагандистами.

Зазначається, що на підставі зібраних доказів Азарову повідомили про підозру одразу за чотирма статтями:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 28 та ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії росії проти України, глорифікація її учасників).

Його помічницям тим часом повідомлено підозру за трьома статтями:

ч. 2 ст. 28 та ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії росії проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про запобіжний захід для затриманої чиновниці у вигляді тримання під вартою.

Микола Азаров був прем’єр-міністром України з 2010 по 2014 рік. Під час Євромайдану він заявив, що учасники події у Києві терористи та злочинці. У січні 2014 року він подав у відставку та втік до Австрії. Влітку того ж року разом із родиною Азаров переїхав жити до росії. Він перебуває у розшуку СБУ з червня 2014 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що СБУ знайшла нові докази злочинів пропагандистки Діани Панченко. На цій підставі їй було повідомлено про підозру.