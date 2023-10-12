СБУ собрала новые доказательства госизмены телеведущей-предательницы

Девушке инкриминируют государственное предательство, совершенное в условиях военного положения

Служба безопасности Украины (СБУ) собрала новые доказательства преступлений прокремлевской пропагандистки Дианы Панченко, которая помогает российским оккупантам. С октября 2022 года девушка способствует военно-политическому руководству россии в подрывной деятельности против Украины.

По данным ведомства, экс-телеведущая систематически оправдывает вооруженную агрессию России против Украины, поддерживает и пропагандирует оккупацию регионов нашего государства. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Фото – facebook.com / Диана Панченко

По данным ведомства, после работы на подсанкционных телеканалах Виктора Медведчука Диана Панченко выехала во временно оккупированный Донецк. Там она продолжила информационно-подрывную деятельность в пользу страны-агрессора. Девушка манипулятивно освещает военно-политическую ситуацию в Украине и призывает граждан не оказывать сопротивления оккупантам.

Пропагандистскую информацию Диана Панченко систематически распространяет через собственный Ютуб-канал, который насчитывает почти 1 млн подписчиков. Кроме того, ее сюжеты публикуют в прокремлевских Телеграмм-каналах.

На основании новых фактов преступной деятельности следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В СБУ подчеркнули, что поскольку Панченко скрывается от правосудия, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.

Ранее "Телеграф" писал, что в январе этого года СБУ сообщила журналистке о подозрении в оправдании вооруженной агрессии россии против Украины.