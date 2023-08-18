Свои прошлые посты Панченко подчистила

Украинская журналистка Диана Панчеко с каналов медведчука показала на деле всю свою суть. Вчера она мило беседовала с союзником путина диктатором лукашенко, а всего полтора года назад боготворила ВСУ и Украину.

О метаморфозах медведчуковской телеведущей напомнил журналист Денис Казанский.

Для наглядности он продемонстрировал посты, которые писала Панченко в начале 2022 года. Они, к слову, "чудесным" образом сейчас куда-то пропали. В них, среди прочего, девушка писала:

"Боже, храни ВСУ"; писала об империализме россии и её кровожадности; отказывалась от мнения, которое озвучила последние 8 лет и т.д

"Что меня не перестает удивлять — упорство, с которым рфпродолжает делать ставку в Украине на таких персонажей, готовых за миску картофельных очисток маму родную продать. И при этом ведь искренне рассчитывает на какой-то другой результат, кроме провалов и насмешек", — отмечает Казанский.

Напомним, что, среди прочего бреда, о котором говорила Панченко с лукашенко, в интервью журналистки обсуждались цели "СВО" (войны в Украины). Так вот, лукашенко тогда ляпнул, что все цели, оказывается, уже выполнены.

Ранее мы писали о том, что Панченко засветилась на Донбассе.