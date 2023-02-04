Выяснили невероятное: пропагандисты рф набросились на сбежавшую в Донецк ведущую Диану Панченко

Российские пропагандисты выяснили "страшную правду" о скандальной ведущей Диане Панченко

Российские пропагандисты обратили внимание на сбежавшую в Донецк одиозную телеведущую каналов Виктора Медведчука Диану Панченко и на то, что она писала в своем Telegram-канале после начала вторжения.

На это обратил внимание блогер и бывший член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский, который обнародовал соответствующий фрагмент в своих соцсетях.

"Упоротый депутат Госдумы (Олег, — ред.) Матвейчев вместе с какой-то бабищей выяснили невероятное — оказывается Панченко беспринципная предательница, которой все равно, кого поддерживать, лишь бы платили", — подписал видео он.

На видео видно, что пропагандисты нашли старые сообщения Панченко и возмутились тем, что она сравнивает российского диктатора владимира путина с Адольфом Гитлером, а также называет россиян фашистами.

Казанский в свою очередь подчеркнул, что россияне сначала ищут продажных лиц, которых за деньги перетаскивают на свою сторону, а потом удивляются, что у тех нет никаких убеждений.

"Если так дальше пойдет, скоро до них дойдет, что и Кива с Медведчуком не российские патриоты, а просто гнилые, беспринципные приспособленцы", — добавил он.

Как сообщалось ранее, после того, как Панченко сбежала в оккупированный Донецк, за нее взялась СБУ. В частности ей сообщили о подозрении в оправдании вооруженной агрессии россии против Украины.