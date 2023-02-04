З’ясували неймовірне: пропагандисти рф накинулися на ведучу Діану Панченко, яка втекла до Донецька

Російські пропагандисти з’ясували "страшну правду" про скандальну ведучу Діану Панченко

Російські пропагандисти звернули увагу на одіозну телеведучу каналів Віктора Медведчука Діану Панченко, яка втекла до Донецька, і на те, що вона писала у своєму Telegram-каналі після початку вторгнення.

На це звернув увагу блогер та колишній член української делегації у ТКГ Денис Казанський, який оприлюднив відповідний фрагмент у своїх соцмережах.

"Упоротий депутат держдуми (Олег, — ред.) Матвейчев разом з якоюсь бабиною з’ясували неймовірне — виявляється Панченко безпринципна зрадниця, якій все одно, кого підтримувати, аби платили", — підписав відео він.

На відео видно, що пропагандисти знайшли старі повідомлення Панченка та обурилися тим, що вона порівнює російського диктатора володимира путіна з Адольфом Гітлером, а також називає росіян фашистами.

Казанський своєю чергою наголосив, що росіяни спочатку шукають продажних осіб, яких за гроші перетягують на свій бік, а потім дивуються, що ті не мають жодних переконань.

"Якщо так далі піде, скоро до них дійде, що й Ківа з Медведчуком не російські патріоти, а просто гнили, безпринципні пристосуванці", — додав він.

Як повідомлялося раніше, після того, як Панченко втекла до окупованого Донецька, за неї взялася СБУ. Зокрема їй повідомили про підозру в виправданні збройної агресії росії проти України.