Свої минулі пости Панченко підчистила

Українська журналістка Діана Панчеко з каналів медведчука показала насправді всю свою суть. Вчора вона мило розмовляла з союзником путіна диктатором лукашенком, а лише півтора роки тому обожнювала ЗСУ та Україну.

Про метаморфози медведчуківської телеведучої нагадав журналіст Денис Казанський.

Для наочності він продемонстрував пости, які писала Панченко на початку 2022 року. Вони, до речі, "чудовим" чином зараз кудись зникли. У них, серед іншого, дівчина писала:

"Боже, бережи ЗСУ"; писала про імперіалізм росії та її кровожерливість; відмовлялася від думок, які озвучувала останні 8 років і т.д.

"Що мене не перестає дивувати — завзятість, з яким рф продовжує робити ставку в Україні на таких персонажів, готових за миску картопляних очищень маму рідну продати. І при цьому щиро розраховує на якийсь інший результат, крім провалів і глузувань", — зазначає Казанський.

Нагадаємо, що серед іншої маячні, про яку говорила Панченко з лукашенком, в інтерв’ю журналістки обговорювалися цілі "СВО" (війни в Україні). Так от, лукашенко тоді ляпнув, що всі цілі, виявляється, вже виконані.

Раніше ми писали про те, що Панченко засвітилася на Донбасі.