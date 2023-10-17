Виманив у матері загиблого бійця мільйони гривень: на Закарпатті зловили шахрая

Злочинці створили фейковий криптогаманець та з його допомогою обікрали жінку

Поліція Закарпаття затримала одного з організаторів великої шахрайської мережі. Спійманий злочинець вимагав у матері загиблого військовослужбовця 7,5 млн. грн.

Про це повідомили у Національній поліції України. Подробиці з’явилися на сторінці відомства у Facebook.

У відомстві повідомили, що поліцейські провели спецоперацію із затримання 35-річного зловмисника. Він разом із спільниками виманили у 49-річної переселенки з Донецької області, матері загиблого військовослужбовця, 7,5 млн. грн.

Правоохоронці розповіли, що після того, як потерпіла отримала грошову допомогу у зв’язку зі смертю сина, їй почали телефонувати невідомі. Вони запевняли, що не варто тримати гроші в українських банках. Аргументували тим, що найближчим часом вони збанкрутують.

Вкрадені гроші

Аферисти порекомендували жінці покласти гроші на рахунок у фінансову установу за кордоном. Запропонували свою допомогу у цьому. Жінка погодилася на пропозицію і поклала п’ять млн грн на криптогаманець, який створили злочинці.

Через час вона захотіла зняти частину грошей із "рахунку". Але шахраї повідомили, що ці кошти заарештовано. Для того щоб їх розблокувати, потрібно перерахувати їм на рахунки ще певну суму грошей. Жінка повірила та перевела ще 2,5 млн грн. Після цього зв’язок із шахраями обірвався. Обманута переселенка звернулася за допомогою до поліції.

Оперативні заходи тривали близько півроку. Правоохоронці відстежили маршрут руху коштів. Це допомогло поліцейським вийти на основних фігурантів шахрайської схеми. У поліції розповіли, що у справі проведено майже 50 обшуків у різних регіонах України. Один із організаторів шахрайського колл-центру поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у Кропивницькому накрили масштабний кол-центр шахраїв.