В Україні зникає гуманітарка для ЗСУ: резонансні цифри озвучили митники

Товари мали потрапити до десятків військових частин

Поки українські захисники героїчно продовжують давати відсіч російським окупантам, дехто намагається нажитись на військових. Так, з початку року в Україні зникла третина гуманітарної допомоги для військових частин.

Як повідомляє Державна митна служба України, протягом 9 місяців 2023 року було перевірено понад 9 тис. фактів переміщення гуманітарної допомоги. Ці товари мали надійти на адреси 200 військових частин. Було встановлено, що більш ніж 3 тис. випадків не підтвердження надходження допомоги до військових частин.

З метою припинення виявлених порушень митного законодавства та притягнення винних осіб до адміністративної або кримінальної відповідальності митники направили 387 повідомлень про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого ст. ст. 190, 358, 201-2 Кримінального кодексу України. Також було складено 320 протоколів про порушення митних правил, де предметами правопорушень є товари гуманітарної допомоги.

Крім того, Держмитслужба спільно з Міноборони створила механізм контролю за надходженням до військових частин гуманітарних вантажів. Він надає можливість оперативного обміну інформацією щодо підтвердження отримання військовими формуваннями таких товарів і виявлення ризикових митних оформлень.

Також у відомстві подякували громадським організаціям, волонтерам і міжнародним донорам, котрі допомагають Україні. Водночас там нагадали, що ввезення товарів комерційного призначення під виглядом гуманітарної допомоги є порушенням чинного законодавства і передбачає настання відповідальності.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за даними Центру протидії корупції, через зловживання Міністерства фінансів, податкової та митної служб Україна втратила щонайменше $140 млн податкових надходжень через продаж зерна через сумнівні компанії, у тому числі фіктивні.