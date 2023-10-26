Туалетні йоржики та швабри: нардепка потрапила у скандал з роздачею гуманітарки

Народна обранка полюбляє дорогий одяг

Народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк потрапила у скандал з роздачею гуманітарної допомоги. Вона подарувала одній із гімназій Київщини інвентар для прибрання.

Як повідомляє telegram-канал "Слон", Глібівська гімназія Димерської селищної ради отримала від нардепки 3 туалетні йоржики, 2 швабри, 2 відра і рідке мило. Слід зазначити, що пізніше зі сторінки навчального закладу пост про отримання цієї допомоги було видалено.

Повідомлення Глібівської гімназії

"Скромно, як для депутата. Однак, і тут є "але". "Чудові набори" пані Ольга передала не від себе, хоч і отримала персональну подяку. Вона разом з благодійним Фондом імені Михайла Василевського (її батька) роздає гуманітарну допомогу від USAID та unicef на своєму виборчому окрузі", — сказано у повідомленні.

Також зазначається, що на сторінці фонду є ще кілька фото того ж інвентарю, який роздають з вересня. "Схоже, тоді й надійшли гігієнічні набори від західних організацій, роздачу яких наші політики розтягують на місяці піару", — підкреслили автори каналу.

Повідомлення на сторінці фонду

"Зате Василевська-Смаглюк вміє витрачати на себе — на 100-й день війни на зустріч з військовими нардепка прийшла з сумкою Dolce&Gabbana за €1600. На зимовій фото з іншою військовою на депутатці пуховик від Canada Goose за ~€1250. У ВР — сукня Сeline — таку зараз можна придбати за ~€1100", — підкреслюється у повідомленні каналу.

Як відомо, у 2019 році Василевська-Смаглюк була обрана депутаткою Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга Народу" за виборчим округом №96 (Київська область) як безпартійна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, як українська народна депутатка Лариса Білозір прийшла на відкриття осінньої сесії ПАРЄ у складі української делегації з дорогою сумочкою, яка коштує 2,7 тисячі євро, тобто понад 104 тисячі гривень.