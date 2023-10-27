Скандал із військовими на форумі у Києві: засновник вибачився, але ще більше розлютив українців

Українці обурені

Засновник "Young Business Club" Андрій Остапчук вибачився за те, що на великому форумі Клубу молодих підприємців у Києві військових "Азова" попросили "сховатися десь у кутку", щоб не лякати військовою формою. Він заявив, що цей інцидент не відображає позиції Клубу.

Про це Остапчук написав на своїй сторінці у facebook. Він зазначив, що для них це "великий урок" та висловив надію на розуміння.

"Сьогодні ми хочемо вибачитися. Ми приносимо свої вибачення військовим Азову особисто і всім, чиї почуття зачепила ця ситуація. Думка і позиція людини, яка працювала в нашій команді, не є позицією клубу та його учасників. У клубі понад 70 співробітників. Ми постійно працюємо над тим, щоб бути одним організмом і сповідувати єдині цінності. На жаль, це виходить не завжди. Ми щодня дякуємо військовим, які захищають нашу країну, і робимо все можливе для їх підтримки", — зазначив Остапчук.

Він додав, що збір благодійних аукціонів YBC склав понад 8 мільйонів гривень, і вони постійно шукають нові способи допомогти армії. Однак під його постом важко знайти коментар із "розумінням" ситуації, це ще більше підлило олії у вогонь. Люди сприйняли вибачення Остапчука як спробу "прикрити ганебні вчинки донатами". Обурені вони й тим, що відповідальність намагаються перекласти на пересічну співробітницю.

"Розуміння не буде. Співробітників наймають згідно з цінностями команди. Які у вас цінності – ми побачили…", "Більше ретельно потрібно вибирати людей у свою команду. Не повірю ніколи що це особисте рішення та ініціатива однієї людини… Тому ваші вибачення нічого не змінять, поки винні в цьому інциденті не понесуть відповідальність. Не треба прикривати ганебні вчинки донатами", "Цікаво, чиї цінності ця дівчина озвучила?", "Бізнес повинен зрозуміти нарешті, що працює і заробляє, багато в чому, завдяки військовим", — пишуть коментатори.

Є під постом й коментарі військових. Один із наших захисників пише, що не вірить у щирість вибачень тому, що відчув подібне ставлення на собі, перебуваючи у відпустці. За його словами, те, що сталося на заході, — сьогоднішня реальність.

"Якщо чесно, я не вірю і щирість цих вибачень. Поясню. Я нещодавно був у відпустці і сьогодні молодь реально боїться людей в формі, бо усюди їм бачаться ТЦКшники. В нас всі, хто були мотивовані вже або в могилі, або в шпиталі, або досі на фронті. Те що відбулось на заході — на жаль сьогоденна дійсність. "Втомлені" або "не створені" для війни, які шарахаються від одностроя. Я на жаль це відчув на собі", — пише військовий.

Для довідки: Young Business Club позиціонує себе як "екосистему, в якій неможливо не рости", "закритий клуб молодих підприємців, які прагнуть розвитку та досягнення амбітних цілей". Наголошується, що його членами можуть стати лише власники бізнесу, які проходять ретельний відбір.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у Києві стався скандал із водієм таксі. Він висадив жінок посеред вулиці за прохання говорити українською.