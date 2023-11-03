Война — день 618: россия активизировала дроны, а Украина готовится к тяжелой зиме

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре пятница, 3 ноября 2023 года. Российские оккупанты после отчаянных, но безуспешных попыток наступления на Авдеевку и Угледар резко усилили атаки дронами против Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов также утверждает, что враг снизил интенсивность обстрелов, чтобы накопить снаряды и провести массированные обстрелы в зимний период, в связи с этим Украина усиливает защиту критической инфраструктуры и берет в аренду ПВО.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 3 ноября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Кропивницком было два взрыва, до этого жителей города предупреждали о ракетной опасности. Также над Украиной находится несколько групп вражеских ударных дронов.

"Группа шахедов между Николаевом и Кривым Рогом двигается на запад! Также БПЛА наблюдается вблизи Харькова, Винницы и на границе Киевской и Черкасской областей!!", — сообщают Воздушные силы ВСУ.

С данными за 31 октября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 615: россияне не прекращают штурмы в районе Авдеевки, ситуация остается тяжелой

О том, что происходило 1 ноября, читайте в материале: Война — день 616: у ВСУ есть успехи на юге, а оккупанты усиливают давление на востоке

Информацию за 2 ноября смотрите по ссылке: Война — день 617: ВСУ давят на двух направлениях, а оккупанты усиливают обстрелы