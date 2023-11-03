Яценюка, Пашинского и не только: россия объявила в розыск известных украинцев, причина циничная

Действия Яценюка называют "преступными"

В россии заочно предъявили обвинения бывшему премьеру Украины Арсению Яценюку. Это уже не первое его "дело" в рф.

Об этом сообщает пресс-служба Следкома россии. По его данным, Яценюка обвиняют в "преступлениях" на Донбассе, связанных с АТО.

Россияне называют антитеррористическую операцию "преступным решением", а соответственно Яценюка и ряд других украинских политиков, в числе которых Андрей Дещица, исполнявший обязанности министра иностранных дел Украины, и Сергей Пашинский, исполнявший обязанности главы администрации президента Украины, подозревают в причастности к гибели мирных жителей региона.

"В результате последовавших действий в 2014-2016 гг. ранены и погибли 1382 человека, в т.ч. 44 ребенка", — говорится в сообщении.

Вышеуказанных чиновников россияне объявили в розыск и хотят арестовать.

Стоит отметить, что о первопричинах АТО в россии решили цинично умолчать ведь тогда бы получилось, что в гибели этих украинцев была бы виновна сама рф.

Еще более цинично выглядят заявления СК рф о продолжении документирования свидетельств "крайней жестокости украинских националистов по отношению к мирному населению Мариуполя весной 2022 года", который, напомним, россияне разбомбили "под ноль" во время полномасштабного вторжения, похоронив там тысячи и тысячи наших сограждан.

Также напомним, что за Яценюка в россии берутся уже не в первый раз. Еще в 2015 году там нашли "доказательства" доказательства участия экс-премьера в чеченской войне.

"У нас есть задокументированное заявление Саши Белого, под руководством которого Яценюк воевал в 1994 году против федеральных сил и которого уничтожили свои же, потому что у него был очень длинный язык", — сообщил глава СК рф.

При этом как СК рф удалось получить такое заявление у погибшего активиста — чиновник не рассказал.

Эти сказки тогда вызвали мощнейшую волну мемов и фотожаб, которые буквально наводнили сеть. Вот несколько из них:

Ранее мы писали о том, что россия объявила в розыск популярную украинскую ведущую.