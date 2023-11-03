Яценюка, Пашинського і не тільки: росія оголосила у розшук відомих українців, причина цинічна

Дії Яценюка називають "злочинними"

В росії заочно звинуватили колишнього прем’єра України Арсенія Яценюка. Це вже не перша його "справа" в рф.

Про це повідомляє пресслужба Слідкому рф. За його даними, Яценюка звинувачують у "злочинах" на Донбасі, пов’язаних із АТО.

Росіяни називають антитерористичну операцію "злочинним рішенням", а відповідно Яценюка та низку інших українських політиків, серед яких Андрій Дещиця, який виконував обов’язки міністра закордонних справ України, та Сергій Пашинський, який виконував обов’язки глави адміністрації президента України, підозрюють у причетності до загибелі мирних жителів регіону.

"В результаті дій у 2014-2016 рр. поранено і загинуло 1382 особи, у т.ч. 44 дитини", - йдеться в повідомленні.

Вищезгаданих чиновників росіяни оголосили в розшук і хочуть заарештувати.

Варто зазначити, що про причини АТО в росії вирішили цинічно промовчати, адже тоді вийшло б, що в загибелі цих українців була б винна сама рф.

Ще більш цинічно виглядають заяви СК рф про продовження документування свідчень "крайньої жорстокості українських націоналістів по відношенню до мирного населення Маріуполя навесні 2022 року", яке, нагадаємо, росіяни розбомбили "під нуль" під час повномасштабного вторгнення, поховавши там тисячі та тисячі наших співгромадян.

Також нагадаємо, що за Яценюка в росії беруться вже не вперше. Ще у 2015 році там знайшли "докази" докази участі експрем'єра у чеченській війні.

"У нас є задокументована заява Сашка Білого, під керівництвом якого Яценюк воював у 1994 році проти федеральних сил і якого знищили свої ж, тому що у нього була дуже довга мова", — повідомив голова СК рф

При цьому як СК рф вдалося отримати таку заяву у загиблого активіста — чиновник не розповів.

Ці казки тоді викликали потужну хвилю мемів і фотожаб, які буквально затопили мережу. Ось кілька із них:

Раніше ми писали про те, що росія оголосила у розшук популярну українську ведучу.