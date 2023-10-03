Від Буданова до Яценюка та Єфросиніної. Добірка найнедолугіших кримінальних справ москви

За останній рік Слідком продукував підозри із блискавичною швидкістю

У вівторок, 3 жовтня, москва заочно звинуватила керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова та інших українських військових. Їх обвинувачують у нібито "терактах" на російській території.

Буданов — не єдиний у компанії заочно звинувачених чи арештованих у рф, до цього списку входять: ексрадник Офісу президента Олексій Арестович, так і експрем'єр Арсеній Яценюк (неочікувано звинувачений у бойових діях в Чечні), і телеведуча Маша Єфросиніна.

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Буданов, Неїжпапа та інші військові

Свіжа справа Слідкому стосується справи про "теракти"за допомогою безпілотників, у якій звинувачують представників вищого військового керівництва України. Крім Буданова, до списку увійшли:

командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук ,

, командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа ,

, командир 383-го окремого полку дистанційно керованих літальних апаратів ВПС Сергій Бурденюк.

Російські слідчі твердять, що зібрали "достатні докази" причетності цих військових до організації та скоєння більш як сотні ударів безпілотниками по територіях москви й московської області, інших регіонів рф та окупованого росією Криму. Найближчим часом росія планує оголосити українських воєначальників у розшук та заочно обрати запобіжний захід у вигляді арешту.

Окрім того, у кремлі заявили, що авіація ЗСУ бомбила територію рф. Слідком звинуватив у "тероризмі" командира 7-ї бригади тактичної авіації Євгена Булацика, мовляв, той нібито віддав наказ про атаку на нафтобазу в Брянській області.

Залужний

У травні російське міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У графі "Підстави для розшуку" було вказано, що Залужного "розшукують за статтею Кримінального кодексу". До цього Слідком відзвітував, що заочно висунув Залужному обвинувачення нібито через "обстріли мирного населення і цивільних об'єктів Донбасу".

росія стверджує, що Залужний "донбив бомбас"

Це рішення збіглося у часі із хвилею російських фейків про нібито проблеми зі здоров'ям Залужного та його "зникненням", мовляв, він був чи "мертвий", чи "важко поранений". Але ці чутки одразу спростували в ЗСУ.

росія розшукує Арестовича

У вівторок міністерство внутрішніх справ росії також оголосило в розшук колишнього радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича. За якою статтею відкрито кримінальне провадження – невідомо, ТАСС із посиланням на картку з його ім'ям у базі МВС рф пише ТАРС, що стаття, за якою розшукують Арестовича, не вказується.

Однак ще у травні Арестовича було включено таким собі Росфінмоніторингом до переліку терористів та екстремістів. Також Арестович має справу за "заклики до екстремізму" у сусідній Білорусі, а бойовики так званої "ДНР" до її анексії росією порушили кримінальну справу проти Арестовича через нібито заклики до екстремістської діяльності.

росія шукає Арестовича

Маша Єфросиніна

Українська телеведуча та блогерка родом із Криму Маша Єфросиніна взагалі заочно отримала 7 років російської колонії. Єфросиніну звинуватили у справі про поширення військових "фейків" про російську армію "за мотивами політичної ненависті". Справу завели ще у квітні минулого року через її дописи в Instagram.

За рішенням суду, Єфросиніній також заборонили вести свої сторінки в Інтернеті протягом трьох років, що, звісно лишилося лише на рівні побажань, бо Єфросиніна сказала, що їй на вердикт начхати:

"Мені начхати на всі ці вироки. Знаєте чому? Тому що я – вільна: у своїх діях, у своїх висловлюваннях, у своїх рішеннях", — так прокоментувала рішення російського суду блогерка у своїх соцмережах.

Арсеній Яценюк у складі карального загону

Російські слідчі у 2015 році прийшли до висновку, що колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк міг воювати проти російських військ у Чечні, а у 2017 році знайшли докази його бойових подвигів у Придністров’ї. Так, 8 вересня 2015 року глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін повідомив, що Яценюк в середині 1990-х років воював проти Збройних сил рф у складі "карального загону" в Чечні. Слід зауважити, що в 90-х роках Яценюк закінчив школу і навчався на юридичному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Але для росіян це дрібниці.

Щодо придністровської справи — вже у 2017-му році російські "слідчі" знайшли фотографію членів УНА-УНСО 1992 року в Придністров’ї, на ній експерти змогли нібито ідентифікувати Яценюка. Ці новини породили хвилю мемів та фотожаб у соцмережах, де політика жартома називали "машиною для вбивства".

Судді МКС, які видали ордер на арешт путіна

Одне із найсмішніших рішень Слідкому рф — це достойна відповідь на ордер на арешт володимира путіна судом в Гаазі. Після того, як Міжнародного кримінального суду (МКС) дозволив арештувати російського диктатора, москва вирішила арештувати… працівників МКС. Так, Слідком заочно висунув звинувачення та оголосив у розшук прокурора МКС Каріма Хана та суддю МКС Сальваторе Розаріо, які видали ордер. А також суддів Томоко Акане та Серхіо Херер. Крім цього, прокурор та суддя МКС на підставі ухвали слідчого оголошені в розшук.

Раніше "Телеграф" писав, що росія оголосила у розшук популярну українську ведучу Яніну Сколову. Її також внесли до реєстру "терористів та екстремістів" Росфінмоніторингу.