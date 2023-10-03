У кремлі вперше заявили, що авіація ЗСУ бомбила територію рф: коли і як (відео)

Атака нібито проходила 30 квітня

У путіна крім Буданова та інших топ-воєнначальників звинуватили в "тероризмі" ще й командира 7-ї бригади тактичної авіації. Тим самим там визнали, що Україна за допомогою своєї бойової авіації здійснювала операції на території росії.

Про це повідомляє Слідком рф. За його даними, командир 7-ї бригади тактичної авіації ім. Петра Франка Збройних сил України Євген Булацик нібито віддав наказ про атаку на нафтобазу в Брянській області у квітні 2022 року.

Росіяни стверджують, що льотчики 7 брТА на двох фронтових бомбардувальниках Су-24м нібито залетіли до Брянської області і скинули на нафтобазу "Руснафта-Брянськ" 2 фугасні авіаційні бомби калібру 500 кг.

"Внаслідок падіння та вибуху авіаційних бомб на території нафтоналивної станції була створена небезпека загибелі не менше 10 цивільних осіб, які перебувають у момент атаки на території підприємства, а також зруйновано та пошкоджено майно, чим власнику завдано значної майнової шкоди на суму понад 16 млн рублів", — кажуть у Слідкомі.

Як зазначає популярний Telegram-канал "Інформатор Україна", це перша згадка ворогом втрат на своїй території внаслідок успішної атаки нашої авіації.

А ось так, судячи з дат публікацій, виглядали вже наслідки вибуху.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росія оголосила у розшук Залужного та Сирського.