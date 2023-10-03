От Буданова до Яценюка и Ефросининой. Подборка самых нелепых уголовных дел москвы

За последний год Следком продуцировал подозрения с молниеносной скоростью

Во вторник, 3 октября, москва заочно обвинила руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова и других украинских военных. Их обвиняют в якобы "терактах" на российской территории.

Буданов — не единственный в компании заочно обвиняемых или арестованных в россии, в этот список входят: как экс-советник Офиса президента Алексей Арестович, так и экс-премьер Арсений Яценюк (неожиданно обвиненный в боевых действиях в Чечне), и телеведущая Маша Ефросинина.

Следом опубликовал новый шедевр

Буданов, Неижпапа и другие военные

Свежее дело Следственному касается дела о "терактах" с помощью беспилотников, в котором обвиняют представителей высшего военного руководства Украины. Кроме Буданова, в список вошли:

командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук ,

, командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа ,

, командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Сергей Бурденюк.

российские следователи утверждают, что собрали "достаточные доказательства" причастности этих военных к организации и совершению более сотни ударов беспилотниками по территориям москвы и московской области, других регионов россии и оккупированного россией Крыма. В ближайшее время россия планирует объявить украинских военачальников в розыск и заочно выбрать меру пресечения в виде ареста.

Кроме того, в кремле заявили, что авиация ВСУ бомбила территорию россии. Следовательно, обвинил в "терроризме" командира 7-й бригады тактической авиации Евгения Булацика, мол, тот якобы отдал приказ об атаке на нефтебазу в Брянской области.

Залужный

В мае российское министерство внутренних дел объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В графе "Основания для розыска" было указано, что Залужного "разыскивают по статье Уголовного кодекса". До этого Следком отчитался, что заочно выдвинул Залужному обвинение якобы из-за "обстрелов мирного населения и гражданских объектов Донбасса".

Россия утверждает, что Залужный "донбил бомбас"

Это решение совпало с волной российских фейков о якобы проблемах со здоровьем Залужного и его "исчезновением", мол, он был или "мертв", или "тяжело ранен". Но эти слухи сразу опровергли в ВСУ.

россия разыскивает Арестовича

Во вторник министерство внутренних дел россии также объявило в розыск бывшего советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича. По какой статье открыто уголовное производство – неизвестно, ТАСС со ссылкой на карточку с его именем в базе МВД россии пишет ТАСС, что статья, по которой разыскивают Арестовича, не указывается.

Однако еще в мае Арестович был включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Также Арестович имеет дело за "призывы к экстремизму" в соседней Беларуси, а боевики так называемой "ДНР" к ее аннексии россией возбудили уголовное дело против Арестовича из-за якобы призывов к экстремистской деятельности.

россия ищет Арестовича

Маша Ефросинина

Украинская телеведущая и блоггер родом из Крыма Маша Ефросинина вообще заочно получила 7 лет российской колонии. Ефросинину обвинили в деле о распространении военных "фейков" о русской армии "по мотивам политической ненависти". Дело завели еще в апреле прошлого года из-за его сообщений в Instagram.

По решению суда, Ефросининой также запретили вести свои страницы в Интернете в течение трех лет, что, конечно, осталось на уровне пожеланий, потому что Ефросинина сказала, что ей на вердикт плевать:

"Мне плевать на все эти приговоры. Знаете почему? Потому что я свободна: в своих действиях, в своих высказываниях, в своих решениях", — так прокомментировала решение российского суда блоггерша в своих соцсетях.

Арсений Яценюк в составе карательного отряда

российские следователи в 2015 году пришли к выводу, что бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк мог сразиться против российских войск в Чечне, а в 2017 году нашли доказательства его боевых подвигов в Приднестровье. Так, 8 сентября 2015 года глава Следственного комитета россии Александр Бастрыкин сообщил, что Яценюк в середине 1990-х годов воевал против Вооруженных сил россии в составе "карательного отряда" в Чечне. Следует отметить, что в 90-е годы Яценюк окончил школу и учился на юридическом факультете Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. Но для россиян это мелочи.

Что касается приднестровского дела — уже в 2017 году российские "следователи" нашли фотографию членов УНА-УНСО 1992 года в Приднестровье, на ней эксперты смогли якобы идентифицировать Яценюка. Эти новости породили волну мемов и фотожаб в соцсетях, где политика в шутку называли "машиной для убийства".

Судьи МКС, выдавшие ордер на арест путина

Одно из самых смешных решений Следственному россии — это достойный ответ на ордер на арест владимира путина судом в Гааге. После того как Международный уголовный суд (МКС) разрешил арестовать российского диктатора, москва решила арестовать… работников МКС. Так, Следом заочно предъявил обвинения и объявил в розыск издавших ордер прокурора МКС Карима Хана и судью МКС Сальваторе Розарио. А также судей Томоко Акане и Серхио Херера. Кроме того, прокурор и судья МКС на основании определения следователя объявлены в розыск.

Ранее "Телеграф" писал, что россия объявила в розыск популярную украинскую ведущую Янину Сколову. Ее также внесли в реестр "террористов и экстремистов" Росфинмониторинга.