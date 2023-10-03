В кремле впервые заявили, что авиация ВСУ бомбила территорию рф: когда и как (видео)

Атака якобы проходила 30 апреля

У путина помимо Буданова и других топ-военначальнов предъявили обвинения в "терроризме" еще и командиру 7-й бригады тактической авиации. Тем самым там признали, что Украина с помощью своей боевой авиации совершала операции на территории рф.

Об этом сообщает Следком рф. По его данным, командир 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко Вооруженных сил Украины Евгений Булацик якобы отдал приказ об атаке на нефтебазу в Брянской области в апреле 2022 года.

Россияне утверждают, что летчики 7 брТА на двух фронтовых бомбардировщиках Су-24м якобы залетели в Брянскую область и сбросили на нефтебазу "Русснефть-Брянск" 2 фугасные авиационные бомб калибра 500 кг.

"В результате падения и взрыва авиационных бомб на территории нефтеналивной станции была создана опасность гибели не менее 10 гражданских лиц, находящихся в момент атаки на территории предприятия, а также разрушено и повреждено имущество, чем собственнику причинен значительный имущественный ущерб на сумму более 16 млн рублей", — говорят в Следкоме.

Как отмечает популярный Telegram-канал "Информатор Украина", это первое упоминание врагом потерь на своей территории в результате успешной атаки нашей авиации.

А вот так, судя по датам публикаций, выглядели уже последствия взрыва.

Напомним, ранее мы писали о том, что россия объявила в розыск Залужного и Сырского.