Делает для оккупантов "зубы дракона" и не только: СБУ взялась за предателя из Мелитополя (фото)

В прошлом он пытался стать мэром Мелитополя

Служба безопасности сообщила о подозрении владельцу строительного холдинга во временно оккупированной части Запорожья, который производит для агрессора "зубы дракона" и ремонтирует автодороги. Речь идет о бизнесмене из Мелитополя Игоре Скоробогатько, который после начала полномасштабного вторжения россии поддержал оккупантов и предложил им свою "помощь" в войне против Украины.

Как сообщает СБУ, в октябре 2022 года фигурант получил от оккупантов масштабный "подряд" на изготовление более 1 тысячи противотанковых заграждений, известных как "зубы дракона". Такие пирамидальные бетонные преграды россияне устанавливают вдоль своих линий обороны.

Кроме того, по данным следствия, Скоробогатько входит в близкое окружение гауляйтера Евгения Балицкого. Он и способствовал его назначению на "должность" руководителя захваченного "Мелитопольского асфальтобетонного завода".

На мощностях своего завода летом 2022 года Скоробогатько приступил к реконструкции трассы Мелитополь-Бердянск. Эту дорогу оккупанты используют для перекидывания личного состава и военной техники по территории региона, а также в Крым и обратно.

Ему сообщили о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Сейчас Скоробогатько находится на оккупированных территориях, однако СБУ знает, где он, и осуществляет комплексные меры по привлечению к ответственности за преступления против нашего государства.

Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал фото предателя. Он добавил, что вместе с братом Олегом он владеет компанией "Скоробогатько", производит тротуарную плитку, бордюры, бетонные заборы. Еще до оккупации Мелитополя Игорь Скоробогатько попытался баллотироваться в мэры города от "Нашего края". Тогда он занял одно из последних мест.

Игорь Скоробогатько

Игорь Скоробогатько

Ранее "Телеграф" сообщал, что СБУ сообщила о подозрении снайперу-предателю, который убил 21 бойца ВСУ. Он присоединился к российским оккупационным войскам и воевал против Сил обороны на восточном фронте.