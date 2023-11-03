Робить для окупантів "зуби дракона" і не лише: СБУ взялася за зрадника з Мелітополя (фото)

У минулому він намагався стати мером Мелітополя

Служба безпеки повідомила про підозру власнику будівельного холдингу у тимчасово окупованій частині Запоріжжя, який виробляє для агресора "зуби дракона" та ремонтує автодороги. Йдеться про бізнесмена з Мелітополя Ігоря Скоробогатька, який після початку повномасштабного вторгнення росії підтримав окупантів та запропонував їм свою "допомогу" у війні проти України.

Як повідомляє СБУ, у жовтні 2022 року фігурант отримав від окупантів масштабний "підряд" на виготовлення понад 1 тисячі протитанкових загороджень, відомих як "зуби дракона". Такі пірамідальні бетонні перепони росіяни встановлюють уздовж своїх оборонних ліній.

Крім того, за даними слідства, Скоробогатько входить до близького оточення гауляйтера Євгена Балицького. Він і сприяв його призначенню на "посаду" керівника захопленого "Мелітопольського асфальтобетонного заводу".

На потужностях свого заводу влітку 2022 року Скоробогатько розпочав реконструкцію траси Мелітополь-Бердянськ. Цю дорогу окупанти використовують для перекидання особового складу та військової техніки територією регіону, а також до Криму та назад.

Йому повідомили про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Наразі Скоробогатько перебуває на окупованих територіях, проте СБУ знає, де він, та здійснює комплексні заходи щодо притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував фото зрадника. Він додав, що разом із братом Олегом він володіє компанією "Скоробогатько", виготовляє тротуарну плитку, бордюри, бетонні паркани. Ще до окупації Мелітополя Ігор Скоробогатько спробував балотуватись у мери міста від "Нашого краю". Тоді він зайняв одне з останніх місць.

Ігор Скоробогатько

Ігор Скоробогатько

Раніше "Телеграф" повідомляв, що СБУ повідомила про підозру снайперу-зрадника, який убив 21 бійця ЗСУ. Він приєднався до російських окупаційних військ і воював проти Сил оборони на східному фронті.