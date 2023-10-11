Убив 21 військового ЗСУ: спецслужби повідомили про підозру снайперу-зраднику (відео)

Йому загрожує довічне ув’язнення

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру снайперу-зраднику, який убив 21 бійця ЗСУ. Він приєднався до російських окупаційних формувань і воював проти Сил оборони на східному фронті.

Злочинець був членом ворожого снайперського підрозділу, який обстрілював позиції українських військ на Донеччині. Про це повідомила прес-служба СБУ.

Українські військовослужбовці взяли його в полон наприкінці літа 2023 біля села Невельське Покровського району Донецької області.

За даними слідства, затриманий є мешканцем тимчасово окупованого Донецька. Працював комірником у місцевому автомагазині. У 2015 році вступив до так званої "народної міліції ДНР". Там він отримав позивний "Мєсний" і пройшов підготовку у російських спецтаборах бойовиків під керівництвом інструкторів спецназу із країни-агресора. Після навчання на полігонах його визначили в "окремий взвод снайперів 100-ї окремої мотострілецької бригади", який підпорядковувався командуванню 1-го армійського корпусу в Росії.

За даними СБУ, у лавах ворожого підрозділу снайпер виконував бойові завдання російських командирів проти сил АТО на сході України. За вбивства українців зрадник отримував від окупантів щомісячну "зарплату" у рублях.

Після початку повномасштабного вторгнення росії з лютого 2022 року зрадник був включений до лав окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора. Разом із російськими загарбниками брав безпосередню участь у бойових сутичках на західних околицях Донецька, а також під Пісками та Мар’їнкою.

У грудні 2022 року ворожий снайперський підрозділ отримав з рук гауляйтера Пушиліна так званий "Орден Республіки" за участь у війні проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ вручили підозрюваному повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зрадник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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