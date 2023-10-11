Убил 21 военного ВСУ: спецслужбы сообщили о подозрении снайперу-предателю (видео)

Ему грозит пожизненное заключение

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении снайперу-предателю, который убил 21 бойца ВСУ. Он присоединился к российским оккупационным формированиям и воевал против Сил обороны на восточном фронте.

Преступник был членом вражеского снайперского подразделения, которое обстреливало позиции украинских войск в Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Украинские военнослужащие взяли его в плен в конце лета 2023 года возле села Невельское Покровского района Донецкой области.

По данным следствия, задержанный является жителем временно оккупированного Донецка. Работал кладовщиком в местном автомагазине. В 2015 году вступил в так называемую "народную милицию ДНР". Там он получил позывной "Местный" и прошел подготовку в российских спецлагерях боевиков под руководством инструкторов спецназа из страны-агрессора. После обучения на полигонах его определили в "отдельный взвод снайперов 100-й отдельной мотострелковой бригады", который подчинялся командованию 1-го армейского корпуса вс рф.

По данным СБУ, в рядах вражеского подразделения снайпер выполнял боевые задачи российских командиров против сил АТО на востоке Украины. За убийства украинцев предатель получал от оккупантов ежемесячную "зарплату" в рублях.

После начала полномасштабного вторжения росии с февраля 2022 года предатель был включен в ряды оккупационных группировок Южного военного округа страны-агрессора. Вместе с российскими захватчиками принимал непосредственное участие в боестолкновениях на западных окраинах Донецка, а также под Песками и Марьинкой.

В декабре 2022 года вражеское снайперское подразделение получило из рук гауляйтера Пушилина так называемый "Орден Республики" за участие в войне против Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ вручили подозреваемому уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас предатель находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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