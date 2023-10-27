Стало відомо, хто стріляв у Царьова: що зараз із зрадником України

Зрадник України, як і раніше, у реанімації у тяжкому стані

У СБУ заявили, що напад на Олега Царьова – це спецоперація української сторони. За їхніми словами, колишній нардеп від "Партії регіонів" і зрадник України цілком законна мета.

Про це "Телеграфу" повідомили власні джерела у Службі безпеки України з посиланням на інформаторів. У росії вже зайнялися розслідуванням цієї справи.

"Він давно був у списку зрадників, які мають відповісти за свої злочини. Царьов — абсолютно законна ціль. Це не просто фанатик "руського миру", а людина, яка особисто приїхала разом із російськими танками захоплювати Київ", — підкреслило поінформоване джерело.

Деталі спецоперації не розголошуються.Станом на зараз повідомляється, що в Царьова влучили двома пострілами з вогнепальної зброї. За оперативною інформацією, стан Царьова критичний – лікарі виборюють його життя, але є великий шанс, що він вирушить на концерт Кобзона.

Водночас, в оточенні Олега Царьова підтверджують, що позитивних новин про його стан здоров'я, як і раніше, немає. Зрадник перебуває у реанімації у тяжкому стані. ФСБ вже порушила справу за ст. 277 КК рф "Зазіхання на життя державного чи громадського діяча". Наразі слідчі проводять оперативно-розшукові заходи та слідчі дії.

А перший заступник голови комітету Ради Федерації рф з оборони та безпеки Віктор Бондарєв раніше звинуватив СБУ у причетності до замаху на життя колаборанта. Зраднику України нібито часто надходили погрози за його антиукраїнські висловлювання.

"Це безумовно терористичний напад на громадського і політичного діяча. У Царьова стріляли за вказівкою СБУ, намагаючись ліквідувати. Йому, як і захару прилєпину, дар’є дугіной, володимиру татарському, євгенію жиліну, неодноразово надходили погрози з української сторони", — написав Бондарєв у своєму Telegram-каналі.

У ГУР МО України раніше заявляли, що чули про цей замах, але жодних подробиць не знають.

"Тут можна тільки цитату Царьова привести: "Што?". Не будемо поки що ретельно коментувати, надто багато йому честі. Але так, така інформація є. І не можна сказати, щоб ми дуже уважно стежили за станом здоров'я, але, звичайно, спостерігаємо. Коли з’явиться інформація про температуру тіла менше 36,6, то обов’язково буде конкретне повідомлення", — сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.ефір телемарафону.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Криму хочуть поставити пам’ятник зраднику України кирилу стремоусову. У мережі висміяли цю ідею і сам погруддя.