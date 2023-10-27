"Не путін, але нехай буде": мережа відреагувала на підстреленого царьова хвилею жартів

Поки колаборант перебуває у реанімації, мережу наповнюють жарти про його стан

Новина про поранення зрадника України олега царьова викликала бурхливу реакцію в мережі. Після підтвердження цієї інформації користувачі опублікували велику кількість жартів, фотобаж та мемів із цього приводу.

Бурхливі обговорення розпочалися після публікації в одному із ЗМІ відео, на якому біля будинку царьова в центрі Ялти стоять машини швидкої допомоги та правоохоронців. Спочатку повідомлялося, що він отримав ножове поранення.

Втім, українці не надто засмутилися такою подією та відреагували жартами, а "Телеграф" тим часом зібрав найкумедніші меми в мережі та зробив добірку, додавши нотку гумору від себе.

Багато хто жартує, що хтось, мабуть, переплутав слова про ліквідацію "царя", тобто російського диктатора володимира путіна, і спробував ліквідувати царьова. Проте такий варіант користувачі мережі також оцінили позитивно.

Водночас представник окупаційної російської "влади" у Запорізькій області володимир рогов у своєму Telegram-каналі прокоментував ситуацію з царьовим і заявив, що ножових поранень не було, у зрадника стріляли.

"Стан олега дуже важкий. На цей час він у реанімації. Жодної поножовщини не було. В олега стріляли", — сказав він.

Також рогів додав, що зараз царьов перебуває у реанімації. Крім того, він заявив, що за здоров’я зрадника потрібно помолитися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Бердянську підірвали машину з гауляйтерами. У ній також був російський військовий злочинець, який причетний до скоєння звірячих тортур над місцевими громадянами.