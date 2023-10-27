"Не путин, но пусть будет": сеть отреагировала на подстреленного царева волной шуток

Пока коллаборант находится в реанимации, сеть наполняют шутки о его состоянии

Новость о ранении предателя Украины олега царева вызвала бурную реакцию в сети. После подтверждения этой информации пользователи опубликовали большое количество шуток, фотобаж и мемов по этому поводу.

Бурные обсуждения начались после публикации в одном из СМИ видео, на котором возле дома царева в центре Ялты стоят машины скорой помощи и правоохранителей. Изначально сообщалось, что он получил ножевое ранение.

Впрочем, украинцы не слишком расстроились такому событию и отреагировали шутками, а "Телеграф" тем временем собрал самые забавные мемы в сети и сделал подборку, добавив нотку юмора от себя.

Многие шутят, что кто-то, видимо, перепутал слова о ликвидации "царя", то есть российского диктатора владимира путина, и попытался ликвидировать царева. Прочем, такой вариант пользователи сети также оценили положительно.

В то же время представитель оккупационных российских "властей" в Запорожской области владимир рогов в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию с царевым и заявил, что ножевых ранений не было, в предателя стреляли.

"Состояние олега очень тяжелое. В данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли", — сказал он.

Также рогов добавил, что сейчас царев находится в реанимации. Кроме того, он заявил, что о здоровье предателя нужно помолиться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Бердянске подорвали машину с гауляйтерами. В ней также находился российский военный преступник, который причастен к совершению зверских пыток над местными гражданами.