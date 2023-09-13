"Самі завалили, самі пам’ятник поставлять": у мережі висміяли ідею "увічнити" зрадника України стремоусова (фото)

Колаборанта в росії називають "героєм херсонської землі"

У Криму, де сьогодні вночі було знищено російські кораблі, з’явиться нова "пам’ятка". Російські архітектори вирішили поставити постамент загиблому колаборанту та "заступник губернатора" Херсонської області кирилу стремоусову.

Про це повідомив пропагандист олександр малькевич у своєму Telegram-каналі. За його словами, пам’ятник на повне зріст з’явиться на річницю загибелі стремоусова — 9 листопада.

Пам’ятник уже створено російським скульптором Андрієм Ковальчуком. Нещодавно дружина загиблого зрадника України ольга стремусова зустрічалася з ним у москві, щоб поглянути на постамент і відзначила "вражаючу подібність".

Пам’ятник хочуть встановити у Сімферополі до роковин загибелі стремоусова. Де саме його буде встановлено — на могилі чи просто у місті, поки що невідомо.

"До речі, на монументі кирилл зображений у тому френчі, в якому був у липні минулого року на форумі "Ми разом з росією" у Херсонському державному педагогічному університеті... Тепер же деталь цього моменту буде зафіксована назавжди. Чекаю з нетерпінням відкриття пам’ятника", — написав пропагандист малькевич.

Також він заявив, що знімає великий документальний фільм про стремоусова, який вийде до кінця 2023 року. Зрадника України малькевич називає "героєм херсонської землі".

Нагадаємо, що колаборант розбився у ДТП під Геніческом 9 листопада 2022 року. Це сталося після звільнення Херсона та переїзду окупаційної влади на лівий берег Дніпра.

У мережі посміялися з цієї новини. А деякі не розуміють, навіщо ставити пам’ятник колаборанту саме у Сімферополі, хоч у цьому місті його поховали.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що бойовики у Донецьку вбили відомого пропагандиста. Той свого часу служив із "моторолою" і закликав до вбивств українців.