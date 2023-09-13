Коллаборанта в россии называют "героем херсонской земли"

В Крыму, где сегодня ночью были уничтожены российские корабли, появится новая "достопримечательность". Российские архитекторы решили поставить постамент погибшему коллаборанту и "замгубернатора" Херсонской области кириллу стремоусову.

Об этом сообщил пропагандист александр малькевич в своем Telegram-канале. По его словам, памятник в полный рост появится к годовщине гибели стремоусова — 9 ноября.

Памятник уже создан российским скульптором Андреем Ковальчуком. Недавно жена погибшего предателя Украины ольга стремоусова встречалась с ним в москве, чтобы взглянуть на постамент и отметила "поразительное сходство".

Памятник хотят установить в Симферополе к годовщине гибели стремоусова. Где именно он будет установлен — на могиле или просто в городе, пока неизвестно.

"Кстати, на монументе кирилл изображён в том френче, в котором был в июле прошлого года на форуме "Мы вместе с россией" в Херсонском государственном педагогическом университете… Теперь же деталь этого момента будет запечатлена навсегда. Жду с нетерпением открытия памятника", — написал пропагандист малькевич.

Также он заявил, что снимает большой документальный фильм о стремоусове, который выйдет к концу 2023 года. Предателя Украины малькевич называет "героем херсонской земли".

Напомним, что коллаборант разбился в ДТП под Геническом 9 ноября 2022 года. Это произошло после освобождения Херсона и переезда оккупационной власти на левый берег Днепра.

В сети посмеялись над этой новостью. А некоторые не понимают, зачем ставить памятник коллаборанту именно в Симферополе, хотя в этом городе его похоронили.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что боевики в Донецке убили известного пропагандиста. Тот в своем время служил с "мотороллой" и призывал к убийствам украинцев.