"Нет вариантов": шойгу сделал заявление о войне, украинцы ответили

Российскому министру обороны припомнили все его поражения в Украине

Министр обороны россии сергей шойгу заявил, что оккупанты на фронте "активно держат оборону" и у россии нет другого выхода, как выиграть эту войну. Однако пользователи сети озвучили, что еще россия может сделать.

О ситуации на фронте шойгу рассказал в эфире пропагандисткого телеканала "россия-1". Он также озвучил главную цель оккупантов по всему фронту — "выбить оружие ВСУ".

Российский министр отметил, что оккупанты сейчас сосредоточились на тех направлениях, где ВСУ хотят прорвать линию обороны. Оккупанты "защищают то, что сейчас нужно защищать". Также шойгу добавил, что россияне сейчас занимаются "выбиванием вооружения" украинской армии.

"Мы уже прошли, вы помните, весеннюю, летнюю кампанию. Вот пришла осенняя кампания", – добавил шойгу и отметил, что ситуация на фронте местами сложная.

Однако он не видит иного решения, кроме как победы россии.

"У россии нет других вариантов, кроме как победить в Украине", — сказал сергей шойгу.

В сети такое высказывание министра не одобрили. Пользователи Twitter припомнили поражение путинской армии под Киевом, Сумами, Черниговом, Харьковом, Херсоном и Купянском. Кроме того, действия российской армии нарушает статью 353 УК россии (подготовка и ведение агрессивной войны), что карается лишением свободы до 20 лет. Оккупантам предложили сдаться и добровольно отправиться в Гаагу.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии насмехаются над путиным после его высказывания о деградации олимпийского спорта. Его назвали самым бездарным главой российского государства в истории.