"Самый бездарный глава государства": в рф подняли на смех путина

Президент рф стал посмешищем в сети

Олимпийское движение якобы деградирует, а потому в мире будут создаваться альтернативные спортивные соревнования.

Об этом заявил президент рф владимир путин на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает "Р-Спорт". В сети тут же подняли на смех главу кремля из-за абсурдности его слов.

"Сам международный спорт и олимпийское движение деградируют. Они не выполняют свои важнейшие функции. Ведь дело не только в том, чтобы ставить рекорды, а дело в том, чтобы объединять людей.

Так или иначе будут создаваться альтернативные движения. Это объективный процесс", – заявил путин.

На российском сайте Sports.ru в комментариях к заявлению президента рф лишь высмеяли главу кремля. Один из пользователей отметил, что путин — самый бездарный глава российского государства в истории.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов на международных соревнования в нейтральном статусе и с некоторыми ограничениям, однако решение по Играм в Париже пока не принято. В рф понимают, что, скорее всего, не поедут на ОИ, а потому проведут у себя в стране "Альтернативную Олимпиаду".